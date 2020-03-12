إحباط محاولة تهريب كوابل كهربائية ومحركات سيارات بميناء الخمس

كوابل كهربائية مضبوطة بميناء الخمس البحري قبل تهريبها، 12 مارس 2020. (وزارة المالية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكوابل الكهربائية الجديدة إلى جانب محركات سيارات مستعملة وبقايا إطارات عبر ميناء الخمس البحري.

واكتشفت محاولة التهريب خلال تفتيش لجنة تابعة لمصلحة الجمارك بالتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس، وقسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، ووحدة التفتيش الألي مصراتة، 16 حاوية موجودة داخل الحظيرة الجمركية بمركز جمرك ميناء الخمس البحري، وذلك حسب بيان لوزار المالية.

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ولفت البيان إلى أن الحاويات كانت معدة للتصدير بموجب الإقرار الجمركي رقم «23» لعام 2020، باسم شركة «الإعصار لتجهيز الخردة»، وأثناء تفتيش الحاويات اتضح إحتواء 11 حاوية منها علي كميات كبيرة من الكوابل الكهربائية مخبئة خلف خردة المونيوم «أبواب ونوافد»، فيما احتوت الحاويات الباقية علي محركات سيارات مستعملة وبقايا إطارات (ديسكوات)

وأصدر رئيس مركز جمرك ميناء الخمس البحري تعليماته بإحالة الواقعة إلي النيابة المختصة وإحالة الموقف العام لوزير المالية المفوض بالخصوص. وأكدت وزارة المالية استمرار اللجنة التابعة لمصلحة الجمارك في تفتيش جميع الحاويات الموجودة داخل الحضيرة الجمركية سواء كانت مورده أو معدة للتصدير .

كوابل كهربائية مضبوطة بميناء الخمس البحري قبل تهريبها، 12 مارس 2020. (وزارة المالية بحكومة الوفاق)

كوابل كهربائية مضبوطة بميناء الخمس البحري قبل تهريبها، 12 مارس 2020. (وزارة المالية بحكومة الوفاق)