إحباط محاولة تهريب حاويتين من المخدرات إلى ميناء طبرق

أحبط مركز جمارك طبرق، محاولة تهريب حاويتين من المخدرات عبر الميناء البحري بالمدينة.

وقال مصدرأمني لـ«بوابة الوسط»، السبت «وصلت معلومات أولية لأعضاء أمن مركز جمارك ميناء طبرق البحري بوحود شبهات في حاويتين موجودة على رصيف الميناء المحاذي للقاعدة البحرية».

وأضاف: «بعد حضور كافة الأجهزة الأمنية جرى تفتيش الحاويتين البالغ طول الواحدة منها 44 قدم فوجد أن الحاويتين بها كميات كبيرة من مخدر الحشيش».

ضبط تشكيل عصابي في أبو سليم بحوزته 44 كيلو «حشيش» قبل ترويجها

وأشار المصدر ذاته إلى «إعدام الكمية بحضور كافة الأجهزة الأمنية المختصة داخل مقر القاعدة البحرية بطبرق».