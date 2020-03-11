وفد من مجلس الدولة برئاسة المشري يلتقي برئيس مجلس الأمة بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 06:35 مساء
اجتماع مجلس الدولة برئاسة المشري مع رئيس وأعضاء مجلس الأزمة الجزائري. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

اجتمع رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قويجل بحضور عدد من اعضاء المجلس بالجزائر العاصمة مع وفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري ونائبه الثاني فوزي العقاب الذين وصلوا الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء في زيارة «رسمية».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء وفد المجلس ورئيس مجلس الأمة الجزائري جرى خلاله التباحث حول الأزمة الليبية، حيث قدم المشري شرحاً وافياً لمجريات الأحداث الراهنة في البلاد.

وأكد المشري لرئيس مجلس الأمة الجزائري «ترحيبه بمبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بشأن ليبيا» في إشارة للدعوة التي وجهها تبون خلال الأسابيع القبائل الليبية للاجتماع بالجزائر.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن الطرفين اتفقا «على ضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة في ليبيا، وتكثيف جهود الطرف الجزائري للخروج بحل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية سلبية».

ووصل صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له إلى مطار الهواري بومدين الدولي في زيارة رسمية للجزائر، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الأمة مليك خذيري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس رشيد عاشور، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالجزائر محمد الجليدي وأعضاء من السفارة.

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