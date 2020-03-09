وقفات احتجاجية تنديدا بخطف قاض في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 07:30 صباحا
وقفة احتجاجية أمام محكمة العجيلات الابتدائية تنديدًا بخطف القاضي 9 مارس 2020. (وزارة العدل)

نظمت المقار العدلية بالمدن الليبية كافة وقفات احتجاجية للتنديد بخطف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر، وفقما ذكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إن «مجموعة خارجة عن القانون خطفت القاضي، وذلك بالتسلل لمقر سكنه بمدينة القره بوللي في 27 فبراير الماضي».

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ونوهت إلى أن هذه «الوقفات ملبيةً لدعوة المجلس الأعلى للقضاء عبر بيانه الصادر بتاريخ 5 مارس 2020 الذي حَمّل فيه الفاعلين والمتسترين عليهم سلامة القاضي، والمطالبة بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط».

وذكرت أن «الاعتداء على قاضٍ يعتبر مساساً بالسلطة القضائية التي ظلت موحدةً ومحايدة لأداء رسالتها بتحقيق العدل وصون الحقوق، وأن من شأن هذه الأفعال إضعاف لهيبة القضاء وتعطيل للمسار القضائي».

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