داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة

شعار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها ترحب بالاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بين خبراء أمنيين في حكومة الوفاق وخبراء أمنيين من الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة «العمل الجاد في سبيل القضاء على كل التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة ومؤسساتها».

واعتبرت في بيان لها اليوم السبت، أن «كل التشكيلات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار العاصمة وتقوم بتهديد المدنيين وقصف المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل حركة الملاحة الجوية... تعد شكلا من أشكال الإرهاب الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب التقليدي».

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كما أكدت الوزارة التزامها بـ«القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن المؤيدة لاتفاق الصخيرات.... التي تنادي دوما بالحلول السياسية لكل الأزمات الراهنة»، مشددة على أنه «لا سبيل أمام حكومة الوفاق إلا النضال من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية تنبذ الإرهاب بشتى أشكاله».

وعقدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اجتماعًا أمس الجمعة، لخبراء أميركيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق، لتحديد «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»، والتي وصفتها السفارة بأنها «واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا».

وأوضح بيان صادر عن السفارة أن هذه المحادثات تعتبر بمثابة «أساس لمناقشات مستقبلية بين جميع الأطراف الليبية حول سُبل الحدّ من الدوافع الأساسية للنزاع الليبي المستمر ودعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة».