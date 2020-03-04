سامح شكري: الأزمة الليبية تصاعدت بشكل ملحوظ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 07:58 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الأزمة الليبية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى «التدخلات التركية المعلنة والهدامة، التي وصلت حد التدخل العسكري المباشر، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها».

وأضاف شكري خلال مشاركته باجتماع الدورة العادية «153» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بمقر الجامعة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن تصاعد الأزمة الليبية جاء كذلك نتيجة لـ«توقيع اتفاقات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط» في إشارة إلى توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية المصرية بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة «التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي» في ليبيا

ولفت الوزير إلى أن كل ذلك تسبب في «عرقلة» كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلميًّا، ويمثل «انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب» في ليبيا، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة