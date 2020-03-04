سامح شكري: الأزمة الليبية تصاعدت بشكل ملحوظ

وزير الخارجية المصري سامح شكري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الأزمة الليبية تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى «التدخلات التركية المعلنة والهدامة، التي وصلت حد التدخل العسكري المباشر، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها».

وأضاف شكري خلال مشاركته باجتماع الدورة العادية «153» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بمقر الجامعة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن تصاعد الأزمة الليبية جاء كذلك نتيجة لـ«توقيع اتفاقات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط» في إشارة إلى توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية المصرية بموقع «فيسبوك».

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ولفت الوزير إلى أن كل ذلك تسبب في «عرقلة» كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلميًّا، ويمثل «انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب» في ليبيا، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.