«داخلية الوفاق» تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 12:25 مساء
مدير إدارة مكافحة المخدرات، عميد فيصل بن كافو، 2 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في اجتماع لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتحدث مدير الإدارة، عميد فيصل بن كافو، عن أهمية فرض هيبة واحترام القانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك في كلمته التي نقلتها الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشار إلى ضرورة تطوير خطط وأساليب آليات مكافحة المخدرات ومروجيها، والاهتمام بالوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية لمدمني الممنوعات، مشددا على أهمية التركيز والاهتمام بالتدريب العام والتخصصي؛ لكي يتماشى مع مستجدات مشكلة المخدرات.

وفي ختام كلمته، نوه بالتنسيق والتعاون بين المنظمات الدولية وأجهزة الدولة المختلفة لمعالجة والحد من آثار تعاطي المخدرات، داعيا إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

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