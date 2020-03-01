بجهود تطوعية.. إنجاز المرحلة الأولى لخط آبار المياه في جادو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 08:26 صباحا
جانب من المرحلة الأولى لمشروع خط آبار المياه في جادو. (بلدية جادو)

أعلنت بلدية جادو إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خط آبار المتلوي بإشراف وتنفيذ فريق العمل التطوعي في المدينة، وبالتنسيق مع المجلس البلدي، لحل مشكلة شح المياه في جبل نفوسة.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية جادو بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، فإن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي انطلقت في ديسمبر العام 2018، تضمنت تصميم وحفر المسار بطول 28 كيلو مترا وتركيب الأنابيب من حقل الآبار إلى خزانات التوزيع، وضخ المياه من خزان تجميع (المؤقت) إلى خزان تجميع رقم 2.

اقرأ أيضا: السفير الألماني يتسلم نسخة من خطة التنمية المستدامة لبلدية جادو

ومن المنتظر أن يشرع فريق العمل التطوعي في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعد الانتهاء من إعداد التصاميم والرسومات للمسارات المحددة، حيث تتمثل هذه المرحلة في ربط خزانات التجميع وعددها اثنان بالشبكة الداخلية للتجمعات السكنية.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي «ضمن جهود تطوعية إضافة إلى دعم بعض المؤسسات الحكومية على رأسها المجلس الرئاسي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة العامة للموارد المائية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء».

ويأمل فريق العمل التطوعي أن تدعم الجهات المختصة بالدولة المشروع في مرحلته الثانية، الذي سينهي معاناة الآلاف من أهالي المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخضير المدن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب