وزارة الصحة: شددنا الإجراءات الوقائية تحسبا لكورونا وخصصنا قسمين للعزل

أكدت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تشديد الإجراءات للوقاية من فيروس «كورونا» بجميع المنافذ والمطارات والموانئ، مشيرة إلى تخصيص قسمين للعزل في حالة الاشتباه بحمل المسافرين الفيروس، وأن ليبيا لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال الوزير سعد عقوب الخميس «اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية بالمنافذ والمطارات الدولية وتفعيل أجهزة القياس الحراري وجار العمل على تجهيزها بالكواشف والكاميرات الحرارية».

ولفت عقوب إلى قيام الوزارة بـ«تجهيز غرف للعزل والعنايات بمستشفى الكويفية وقسم للعزل ببلدية امساعد بمعدل عشرة أسرة تحسبا لأي طارئ بهدف فحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتي لمكافحة نقل العدوى».

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وأشار الوزير سعد عقوب إلى أن «الإجراءات الوقائية لمنع تسلل فيروس كورونا تنفذ بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفروعه بالبلديات ومنظمة الصحة العالمية بهدف الحد والوقاية من الفيروس في حالة ظهور أي حالة لا سمح الله والسيطرة عليه».