وزارة الصحة: شددنا الإجراءات الوقائية تحسبا لكورونا وخصصنا قسمين للعزل

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 27 فبراير 2020, 06:41 مساء

أكدت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تشديد الإجراءات للوقاية من فيروس «كورونا» بجميع المنافذ والمطارات والموانئ، مشيرة إلى تخصيص قسمين للعزل في حالة الاشتباه بحمل المسافرين الفيروس، وأن ليبيا لم تسجل حتى اليوم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال الوزير سعد عقوب الخميس «اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية بالمنافذ والمطارات الدولية وتفعيل أجهزة القياس الحراري وجار العمل على تجهيزها بالكواشف والكاميرات الحرارية».

ولفت عقوب إلى قيام الوزارة بـ«تجهيز غرف للعزل والعنايات بمستشفى الكويفية وقسم للعزل ببلدية امساعد بمعدل عشرة أسرة تحسبا لأي طارئ بهدف فحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتي لمكافحة نقل العدوى».

الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا

وأشار الوزير سعد عقوب إلى أن «الإجراءات الوقائية لمنع تسلل فيروس كورونا تنفذ بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفروعه بالبلديات ومنظمة الصحة العالمية بهدف الحد والوقاية من الفيروس في حالة ظهور أي حالة لا سمح الله والسيطرة عليه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟