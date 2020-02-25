«أجوكو» تتوقع استرجاع 40 ألف برميل نفط يوميا بعد حل مشكلة الآبار المقفلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 10:50 صباحا
موقع عمل في حقل مسلة، (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)

توقعت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» استرجاع نحو 40 ألف برميل نفط يوميًّا حال تنفيذ الحلول الهادفة إلى إعادة تشغيل آبار الشركة المقفلة لأسباب فنية.

واختبرت «أجوكو» بالتعاون مع شركة «شلمبرجير» حلًّا لإعادة تشغيل أربع آبار مقفلة في حقلي السرير ومسلة، أسفرت عن تحقيق زيادة في إنتاج النفط الخام بلغت 177%، مع نسبة انخفاض للمياه في الآبار وصلت إلى 438%، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أعدت «شلمبرجير» الدراسات الفنية الهادفة إلى إعادة الإنتاج من بئر رأسية محفورة منذ العام 2002 عبر وسائل تقنية حديثة تساعد على تحديد مسار حفر البئر وتوجيهها إلى الجزء المناسب من الطبقة المستهدفة، بعيدًا عن أماكن تواجد المياه المصاحبة في المكمن.

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كما ستجرى دراسة جيوميكانيكية ورملية لبعض المكامن لحقول «أجوكو» لمعرفة أسباب إنتاج الرمال مع الزيت من بعض الآبار، واستخدام نتائج هذه الدراسة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وبالتالي وضع خطط مناسبة لاستكمال هذه الآبار وتطوير حقولها.

وستسعى «شلمبرجير» إلى تحسين إنتاجية الآبار عبر استهداف الجزء العلوي من الطبقة المنتجة خلال الحفر الأفقي لتجنب وتأخير إنتاج المياه المصاحبة باستخدام تقنية جديدة.

جدول يوضح نتائج دراسات تطوير آبار «أجوكو» المغلقة
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