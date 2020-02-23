الأرصاد: رياح قوية على السواحل الشرقية تصل إلى 30 عقدة بساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، اليوم الأحد، على معظم الساحل الشرقي بسرعة تتراوح ما بين 25 - 30 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3.75 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى متغير الاتجاه بسرعة تتراوح بين 05 - 20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 – 2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على زوارة وطرابلس.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة، ذلك لاحتمال لظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل والصباح الباكر.