الأرصاد: رياح قوية على السواحل الشرقية تصل إلى 30 عقدة بساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 01:20 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، اليوم الأحد، على معظم الساحل الشرقي بسرعة تتراوح ما بين 25 - 30 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3.75 متر. 

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغير الاتجاه بسرعة تتراوح بين 05 - 20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 – 2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على زوارة وطرابلس.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة، ذلك لاحتمال لظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزيئا إلى كلي بالسحب اليوم مع سقوط أمطار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، وتكون قليلة السحب غدا الإثنين.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 - 25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل درنة. 
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 - 3.75 متر، والبحر مضطرب اليوم إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج واضطراب البحر.

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