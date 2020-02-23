الأرصاد: رياح قوية على السواحل الشرقية تصل إلى 30 عقدة بساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، اليوم الأحد، على معظم الساحل الشرقي بسرعة تتراوح ما بين 25 - 30 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3.75 متر.
الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغير الاتجاه بسرعة تتراوح بين 05 - 20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 – 2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على زوارة وطرابلس.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة، ذلك لاحتمال لظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل والصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزيئا إلى كلي بالسحب اليوم مع سقوط أمطار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، وتكون قليلة السحب غدا الإثنين.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 - 25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 - 3.75 متر، والبحر مضطرب اليوم إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج واضطراب البحر.