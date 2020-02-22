«مكافحة الأمراض» يعلن عدم تسجيل حالات اشتباه بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 10:18 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، وذلك بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

ولفت المركز في نشرته اليومية عن الفيروس، إلى تسجيل 77 ألفًا و923 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الذي ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض المركز إجراءاته لمنع تسلل الفيروس القاتل إلى التراب الليبي ، التي شملت، تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكل المنافذ.

كما تضمنت الإجراءات كذلك إعداد دليل طبي للعاملين في المجال الصحي، وكذلك رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

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