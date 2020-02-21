«مكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل حالات اشتباه بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 01:20 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عدم تسجيل حالات استباه بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وذلك بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

ولفت المركز في تقريره اليومي عن الفيروس، إلى تسجيل 75 ألف و765 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، الذي ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى دول آخرى منذ ذلك الحين، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض المركز إجراءاته لمنع تسلل الفيروس القاتل إلى التراب الليبي والتي شملت، تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ.

كما تضمنت الإجراءات كذلك إعداد دليل طبي للعاملين في المجال الصحي، وكذلك رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

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