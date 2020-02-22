تبون: «مصداقية» الدبلوماسية الجزائرية تؤهلها لدور الوسيط في الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 06:44 مساء
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن «مصداقية ونزاهة» الدبلوماسية الجزائرية يؤهلانها للعب دور الوسيط في حل مختلف الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك الملف الليبي.

وقال تبون في حوار مع قناة «روسيا اليوم»، نقلته الإذاعة الجزائرية أن بلاده بـ«مصداقيتها ونزاهتها باستطاعتها أن تلعب دور الوسيط»، فهي تقوم بذلك «وفاء لمبادئها دون أن تطلب مقابلا أو تعويضا، لأن الأمر يتعلق بمبدأ مستلهم من ثورة أول نوفمبر المجيدة».

وأضاف أن مساعي الجزائر لحل الأزمة التي تعيشها ليبيا نابع من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين مثل اللغة والدين والجوار، واستنادا إلى رصيد لا يمكن للجزائريين نسيانه والمتمثل في وقوف الشعب الليبي إلى جانب الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير.

تبون: في حال تواصل تفكك الدولة الليبية لسنة أخرى سنشهد صومالا آخر

وأكد تبون أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء وكل المتدخلين في أي قضية انطلاقا من مبدأ عدم انحيازها، قائلا إن «كل المتدخلين في هذه القضية أشقاء وأصدقاء، على غرار مصر، الإمارات، وروسيا وتركيا»، مشيرا إلى أن الجزائر «مؤهلة لأن يصل صوتها إلى الأصدقاء والأشقاء وهمها الوحيد في ذلك هو إيقاف نزيف الدم في ليبيا وإيقاف مأساة الليبيين، دون أن تكون لديها أطماع سياسية أو اقتصادية أو توسعية».

جولة لأمير قطر في الأردن وتونس والجزائر لبحث تطورات الملف الليبي

وأوضح أن الدبلوماسية الجزائرية تحوز «رصيدا تحسد عليه»، لاسيما ما يتعلق بالوساطة بين الفرقاء وذلك منذ الاستقلال.

وتابع «أعتقد اليوم أن عودة الدبلوماسية الجزائرية، مطلب شعبي نابع من إيمان متأصل من أجل لم شمل الفرقاء والأشقاء بالأخص (...) فمن الصعب علينا أن نرى شعبا عربيا يتألم ونحن موجودون ونفس الشأن بالنسبة للشعوب غير العربية، إذ سبق للدبلوماسية الجزائرية أن تدخلت في عديد القضايا التحررية عبر العالم (تيمور الشرقية، ساومتومي وبرانسيبي، التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، القضية الفلسطينية، الصحراء الغربية وصولا إلى الملف الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»