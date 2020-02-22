جولة لأمير قطر في الأردن وتونس والجزائر لبحث تطورات الملف الليبي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أرشيفية- فرانس برس)

يبدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني غدًا الأحد، جولة عربية تشمل زيارة كل من الأردن وتونس والجزائر، يبحث خلالها مستجدات الوضع في ليبيا.

و قالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم السبت، إن الشيخ تميم سيتبادل وجهات النظر مع قادة الدول العربية الثلاث حول القضايا الإقليمية، خصوصًا تطورات الوضع في ليبيا، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية.

وآخر زيارة للأمير تميم بن حمد إلى الأردن كانت في 30 مارس 2014، بعد فترة من توليه مقاليد الحكم في البلاد، منتصف العام 2013.

يشار إلى أن الأردن عيَّن سفيرًا جديدًا له لدى الدوحة في 16 يوليو الماضي، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

ومن المقرر أن يزور الشيخ تميم بعد غدٍ الإثنين تونس، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزيري الخارجية والمالية؛ لبحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها.

بعدها يزور أمير قطر الجزائر بدعوة من رئيسها عبد العزيز تبون، وذلك في إطار تبادل الزيارات بين البلدين وتوطيد العلاقات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويشهد الاجتماع المرتقب بين الرئيس تبون وأمير قطر تناول عدد من القضايا التي تخص دول الجوار، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، والعمل على الاتفاق حول المساعي الدولية والإقليمية الباحثة عن إيجاد الحلول للصراع القائم في المنطقة.