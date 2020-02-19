شركة البريقة تعلن استئناف توزيع الوقود الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 09:29 مساء
مقر شركة البريقة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، استئناف عمليات توزيع الوقود على شركات ومحطات التوزيع الليلة، معللة ذلك بعودة الاستقرار والهدوء إلى محيط ميناء طرابلس البحري.

وقالت الشركة إن هذه الليلة سترسو الناقلة الليبية «أنوار ليبيا» بالميناء لاستكمال تفريغ شحنتها من بنزين السيارات والتي تقدر بحوالي 30 مليون لتر، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وطمأن رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة عماد بن كورة، المواطنين على توفر الوقود والغاز بمستودعات الشركة، ليتم توزيعه على محطات الوقود في معظم المناطق، كما أكد إعداد خطة بديلة لتوفير الوقود للمواطن في حالة تعذر ذلك من ميناء طرابلس البحري.

يشار إلى تعرض ميناء طرابلس أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي، أتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذه، كما أعلن تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» احتجاجًا على استمرار خرق القرار الأممي بوقف إطلاق النار.

وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، كما سقطت إحدى القذائف قرب ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي)، ما دعا المؤسسة الوطنية للنفط إلى إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من الميناء، وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن الميناء «كاد يتعرض إلى كارثة إنسانية وبيئية». 

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