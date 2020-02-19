عماري زايد يتفقد مركزًا لذوي الاحتياجات الخاصة بسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 01:45 صباحا
عماري زايد (وسط) يتحدث مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الرشاد، 18 فبراير 2020. (تعليم الوفاق)

تفقد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، مركز «الرشاد» لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمراقبة تعليم بلدية سوق الجمعة.

واستمع الوزير خلال جولته التفقدية بالحجرات التعليمية بالمركز، التي شملت «المنتسوري، التخاطب، التيتش، التقييم، والحوض الرملي» إلى شرح وافٍ لكل تخصص على حدة، عن طريق المعلمات المتخصصات في هذا المجال، حسب بيان لوزارة التعليم.

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وأكد عماري زايد دعم الوزارة هذا المركز، وفتح قسم آخر للمركز يختص بمتلازمة «داون»، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى افتتاح مركزين أحدهما غرب طرابلس والآخر جنوب طرابلس.

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