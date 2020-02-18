عماري زايد يفتتح جناح قاعات تدريبية لموظفي وزارة التعليم

عماري زايد (وسط) خلال افتتاحه جناح قاعات تدريبية لموظفي وزارة التعليم في طرابلس، 18 فبراير 2020. (تعليم الوفاق)

افتتح وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، جناح قاعات تدريبية خاص بالموظفين في مقر الوزارة بمنطقة الهاني، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان، عادل جمعة، ومدير إدارة الموارد البشرية، آمال لابه، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

ويتكون الجناح الذي تشرف عليه إدارة الموارد البشرية بالوزارة، من معمل حاسوب مجهز، وقاعة تدريبية، وورش عمل تتسع لعشرين متدربا، ومن المقرر استضافته للبرامج التدريبية لموظفي الوزارة هذا العام، في مجالات تنمية المهارات الإدارية والمالية والقانونية والتنمية البشرية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وأوضحت مدير إدارة الموارد البشرية، الدكتورة آمال لابه، أن هذه القاعات ستسهل عملية تدريب وتطوير قدرات الموظفين، وستفسح المجال لاستيعاب أكبر عدد ممكن منهم، وذلك لوجودها داخل مقر الوزارة.