الأرصاد: غريان وأوباري الأقل حرارة صباح اليوم.. وزوارة ومصراتة 9 درجات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 09:54 صباحا
أمطار ثلجية سقطت على بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أقل درجات حرارة شهدتها ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، سُجلت في كل من غريان وأوباري، إذ بلغت الحرارة فيهما 3 درجات مئوية، وذلك عند الثامنة صباحًا.

وبلغت درجة الحرارة في غدامس 4 درجات، وفي كل من يفرن والمرج وبني وليد 6 درجات، وفي مطار بنينا 7 درجات، وفي كل من زوارة ومصراتة 9 درجات، حسب بيان صادر عن وحدة النشرات بالمركز.

اقرأ أيضًا: «الأرصاد» يحذر من رياح نشطة وارتفاع للموج على ساحل درنة

وتشتهر مدينة غريان بسقوط أمطار ثلجية في فصل الشتاء، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى إجبار مراقبة التعليم إلى إصدار قرارات بتعطيل الدراسة بها، إلى حين استقرار الأحوال الجوية. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول
رياضة محلية
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
وليامز: هذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
أول المشاركين فيها وأول من سلم السلاح عادل الحاسي لـ«الوسط»: «فبراير» ثورة شعب ...
ليبيا
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم صيني يكشف حقيقة صادمة عن «كورونا»