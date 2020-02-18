الأرصاد: غريان وأوباري الأقل حرارة صباح اليوم.. وزوارة ومصراتة 9 درجات

أمطار ثلجية سقطت على بلدية غريان. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أقل درجات حرارة شهدتها ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، سُجلت في كل من غريان وأوباري، إذ بلغت الحرارة فيهما 3 درجات مئوية، وذلك عند الثامنة صباحًا.

وبلغت درجة الحرارة في غدامس 4 درجات، وفي كل من يفرن والمرج وبني وليد 6 درجات، وفي مطار بنينا 7 درجات، وفي كل من زوارة ومصراتة 9 درجات، حسب بيان صادر عن وحدة النشرات بالمركز.

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وتشتهر مدينة غريان بسقوط أمطار ثلجية في فصل الشتاء، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى إجبار مراقبة التعليم إلى إصدار قرارات بتعطيل الدراسة بها، إلى حين استقرار الأحوال الجوية.