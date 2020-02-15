«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة وارتفاع للموج على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل درنة اليوم السبت.

وبخصوص الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، قال المركز إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل من المرج والبيضاء وشحات ودرنة وطبرق.

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كذلك، من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على بنغازي والبريقة غدا الأحد؛ فيما يسود اليوم طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد، بينما تتأثر مناطق الشمال الشرقي بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة، مع تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار متفرقة.