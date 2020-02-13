مؤسسة النفط ترحب بقرار مجلس الأمن 2509.. وخسائر «الإقفالات» 1.380 مليار دولار

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار 2509 الذي يجيز اتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الخام وغيره من المنتجات البترولية من ليبيا، مع استمرار السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المخصصة لها في أعالي البحار.

وأعلنت المؤسسة في بيان تراجع إنتاج النفط إلى «191.475 ألف برميل يوميا بحلول يوم أمس الأربعاء نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب».

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وقدر البيان خسائر المؤسسة من الاقفالات بأكثر من مليار دولار أميركي لتصل إلى 1,380,468,480 دولار أميركي، وأدان «محاولات الحكومة المؤقتة للسيطرة على الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة».وجددت المؤسسة الوطنية للنفط« دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الجاري حالة «القوة القاهرة»، وذلك في أعقاب إغلاق «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، وذلك في وقت توالت فيه الإدانات الدولية لهذه الإقفالات غير القانونية.