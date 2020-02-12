قرار مجلس الأمن: التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق ومؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:15 صباحا
إحدى جلسات مجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، محذرا من أن «التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط».

وتناول القرار، الذي حمل الرقم 2509، «تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة»، كما مدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو 2021، حسب ما نشره موقع مجلس الأمن أمس الثلاثاء.

وأكد القرار «الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، مشيرا إلى أن «التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

وصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، وامتناع روسيا عن التصويت.

وفي سياق متصل، قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا إن القرار يهدف إلى «توقيف السفن المشتبه فيها، والتصدي للاستغلال غير المشروع للنفط»، منوها بأن القرار قادته كل من بريطانيا وألمانيا، معتبرا هذه الخطوة «لصالح جميع الليبيين».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن بعد ظهر اليوم الأربعاء، دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أن أفادت تقارير بأن المملكة المتحدة تعدّ قرارا سيكون أول مشروع قرار مكتوب مُلزم منذ بدء حرب العاصمة في أبريل الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال مناقشة «صفقة القرن».. الأمم المتحدة تؤكد التزامها بحل الدولتين
عربى
بالصور: منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية
رياضة محلية
تبادل 6 جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد
ليبيا
رسميا.. عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة
دولى
30 عضوا من «تأسيسية الدستور» يطالبون البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن ...
ليبيا
109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
ممثل «الوفاق» في اجتماعات «5+5»: قدمنا مقترحا «عمليا ويؤدي الغرض» ولكن الطرف ...
ليبيا
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية والألمانية تجسست على مئة دولة بواسطة شركة لتشفير الاتصالات من بينها ليبيا