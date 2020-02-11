«يونيسف» تدعو لحماية الأطفال من «أذى» الضربات العسكرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 04:04 مساء
شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى حماية الأطفال من «أذى» الضربات العسكرية، مؤكدة شعورها بالحزن «إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلاثة طلاب أُصيبوا جراء وقوع تفجير بمحاذاة مدرسة الجيل الصاعد، الواقعة على بعد 40 كيلو مترًا من ⁧‫طرابلس‬⁩».

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وقال ممثل اليونيسف لدى ليبيا، في بيان للمنظمة اليوم الثلاثاء: «إن أي دمار يلحق بالمؤسسات التعليمية له تأثير خطير وطويل الأمد على الأطفال في ليبيا». وشددت المنظمة على ضرورة حماية الأطفال، تماشيًا مع حق كل طفل في التعليم.

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