تعليق الدراسة في عدد من مدارس سوق الجمعة بسبب الاشتباكات

أطفال مدرسة حليمة السعدية في بلدية سوق الجمعة، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة في شرقي العاصمة طرابلس تعليق الدراسة في عدد من المدارس بداية من غد الأحد حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات المسلحة.



وقالت المراقبة: «نظرا لما تمر به منطقة سوق الجمعة وبالتحديد محلة شرفة الملاحة ومن جاورها من قصف صاروخي عشوائي برا وجوا، تعلق الدراسة في المدارس الآتية (شرفة الملاحة، حطين، الأنصار، حليمة السعدية) اعتبارا من يوم الأحد إلى حين إشعار آخر»، حسب صفحة المراقبة على موقع «فيسبوك».

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وأدت اشتباكات طرابلس خلال ديسمبر الماضي فقط إلى مقتل 11 فيما أصيب أكثر من 40 آخرين، حسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أشارت إلى أن تصاعد القتال المسلح تسبب في تعليق جميع المدارس العامة والخاصة في بلديتي أبو سليم وعين زارة، حيث تم إغلاق أكثر من 210 مدارس ورياض أطفال، مما يحرم أكثر من 113.000 طفل في سن المدرسة من الحق في التعليم.