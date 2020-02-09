مسؤول بمستشفى الهواري: نطالب بأن تكون الصيانة على مراحل وعدم إيقاف عمل المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الأحد 09 فبراير 2020, 02:16 مساء
مستشفى الهواري العام بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس قسم الاستقبال والإحصاء بمستشفى الهواري العام، محمد الفاخري، بأن تكون الصيانة المزمع إقامتها للمستشفى على «مراحل وعدم إيقاف عمل المستشفى»، مشيراً إلى أن المستشفى يقدم خدماته للمنطقة الممتدة من سرت إلى مساعد شرقا والكفرة جنوبًا.

وقال محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، الأحد، «نسمع عن ملايين الدينارات خُصصت لصيانة المستشفى ولم نرَ شيئا، رغم زيارة رئيس الوزراء ووزير الصحة والعديد من اللجان لم تحرك ساكنا إلى يومنا هذا».

ولفت الفاخرى إلى أن «مستشفى الهواري العام يواصل العمل بعياداته الخارجية والتصوير المقطعي والأشعة السينية والمعامل والعلاج الطبيعي وتصوير التلفزيون، وتصويرالإيكو كبار وصغار ورسم القلب».

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وأشار رئيس قسم الاستقبال والإحصاء بمستشفى الهواري العام إلى أن المستشفى «سعته 400 سرير عام و12 أسرة للعناية الفائقة و16سريرا لعناية القلب و4 أسرة لعناية الجراحة»، مقدمًا الشكر إلى «شركة ليبيانا التي قامت بصيانة الدور الأول بالمستشفى».

رئيس قسم الاستقبال والإحصاء بمستشفى الهواري محمد الفاخري. (أرشيفية: الإنترنت)
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