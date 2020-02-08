ميناء بنغازي يستقبل 17 ألف طن أسمنت و659 حاوية سلع وبضائع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 11:05 مساء
حاويات سلع وبضائع استقبلها ميناء بنغازي البحري، 8 فبراير 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبال الميناء، اليوم السبت، أربع سفن شحن محملة بسلع وبضائع متنوعة وسيارات وأطنان من الأسمنت.

ودخلت السفينة «كنت شيب فون» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية الميناء، وعلى متنها 434 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفنية «هانسا» الوكيل الملاحي لشركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 225 حاوية سلع وبضائع منوعة، حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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كما استقبل الميناء سفينة نقل الأسمنت «أويا ستار» وعلى متنها 17 ألف طن أسمنت سائب، وكذلك سفنية نقل السيارات «كاسكو» الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية محملة بـ1446 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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