الحبري: الحديث عن عدالة التوزيع «أسطوانة مشروخة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 05:04 مساء
محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري. (ارشيفية: الإنترنت)

قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، إن «المصرف المركزي في طرابلس تجاوز في الإنفاق واستنفد كامل مقدرات الميزانية العامة 2019، وكأن الميزانية تخص طرابلس فقط وليس كامل التراب الليبي». ووصف الحديث عن عدالة توزيع النفقات والمساواة في توزيع الموارد بـ«الأسطوانة المشروخة»، مشيرا إلى أن «البيانات المالية الصادرة والواضحة تشير إلى عكس ذلك تماما».

وأشار في تقرير تحليلي للموارد والنفقات في العام 2019 إلى أن «الموارد زادت بسبب رسم العملة بأكثر من 20 مليار دينار». ورأى أن «وزارة المالية (الوفاق) تهيمن على كافة الميزانية العامة، متجاهلة أنها تخص كل الأجسام الإدارية على الأرض الليبية، وأن حل الانقسام السياسي مهما كانت فهي موقتة وستزول».

وأضاف «كان من الأجدى إنفاق 70% وترك النسبة المتعارف عليها 30% لإقليم برقة والمؤسسات التي يحتويها ويتضمنها دون تجاوز للشرعية الانتخابية بشكل لافت ومثير للاشمئزاز».

اقرأ أيضا: الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش

ووفق بيانات المصرف المركزي في البيضاء، الصادرة في التقرير، فإن إجمالي النفقات في بنغازي بلغت 10.7 مليار دولار بنسبة 19% من النفقات الفعلية في العام الماضي، في مقابل 45.7 مليار دينار  في طرابلس بنسبة 81% من الإنفاق العام للدولة الليبية في 2019.

وأوضحت بيانات المركزي في البيضاء أن وزارة المالية تدفع ملياري دينار كمرتبات للعاملين بالمنطقة الشرقية، بنسبة 7% من إجمالي المرتبات و4% من إجمالي الإنفاق.

ومن المقرر أن ترعى الأمم المتحدة في التاسع من فبراير المقبل اجتماعا اقتصاديا بين الأطراف الليبية، لبحث عدالة التوزيع ومشكلة غلق المؤسسات النفطية منذ التاسع من يناير الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تختبر أزمة إدلب السورية العلاقة بين إردوغان وبوتين؟
عربى
بالفيديو: مقتل شخصين جراء خروج قطار عن مساره في ميلانو
دولى
الصين تستعد لافتتاح مستشفى ثان في ووهان وتحول مباني عامة إلى منشآت طبية
دولى
إصابة 12 جنديا إسرائيليا في «عملية الدهس» بالقدس
عربى
«رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل
عربى
تعليقا على تبرئته.. ترامب يلمح إلى «بقائه في السلطة إلى الأبد»
دولى
بسبب المنشطات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الروسي في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس
ليبيا
مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
الجيش السوداني يدعم البرهان بعد لقائه نتانياهو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإقلاع عن التدخين يجدد الرئة