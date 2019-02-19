الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش

محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري. (الإنترنت)

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري إن «ثلث ميزانية الإنفاق التي اعتمدها المصرف في السنوات الثلاث الماضية، جرى تسييلها لفائدة الجيش الوطني الليبي»، وفق ما أكده في مداخلة مع برنامج «المؤشر» الذي تبثه قناة «ليبيا الأحرار».

وأوضح الحبري وفق ما نقلته القناة عبر موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش الوطني الليبي «صرفت 43% من ميزانية 2016 التي بلغت 9 مليارات و500 دينار، و27% من ميزانية 2017، و20% من ميزانية 2018».

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري أيضا «أن مجموع ما صرفه الجيش الوطني الليبي في ثلاث سنوات بلغ قرابة 9 مليارات دينار من ميزانية الإنفاق للفترة نفسها والتي بلغت نحو 29 مليار دينار».