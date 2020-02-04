مؤسسة النفط: الوقود متوفر بكميات كافية في المناطق الوسطي والشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 11:59 مساء

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الوقود متوفر بكميات كافية في المناطق الوسطي والشرقية، موضحة أن ناقلة محملة بالبنزين انتهت من عملية التفريغ في ميناء بنغازي البحري، كما بدأت ناقلتان محملتان بالغاز المسال والبنزين في التفريغ.

وتوقعت المؤسسة في بيان اليوم، وصول ناقلة محملة بالديزل اليوم إلي ميناء بنغازي ايضا، فيما سيتم تزويد مدينة طبرق من ميناء بنغازي بشكل مباشر.

وبحسب البيان، لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأوضحت المؤسسة أنها قامت بتحويل أحد خزانات النفط في ميناء البريقة النفطي من خزان نافثا إلي خزان للمكثفات، حتي لا يتوقف الغاز علي محطات كهرباء الزويتينية وشمال بنغازي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلي «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها» والسماح لها باستئناف علميات الإنتاج فورا «من أجل ليبيا وشعبها».

وأعلنت المؤسسة في بيان اليوم، عن تراجع الإنتاج إلى 187.337 برميل يوميا فقط، مما تسبب في وصول الخسائر المترتبة عن الإقفالات «غير القانونية»، إلى 931.775.672 دولار.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الجاري حالة «القوة القاهرة»، وذلك في أعقاب إغلاق «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، وذلك في وقت توالت فيه الإدانات الدولية لهذه الإقفالات غير القانونية.

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