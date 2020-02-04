سلامة: اللجنة العسكرية اعتمدت مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

سلامة متحدثا للصحفيين في جنيف بشأن اجتماعا اللجنة العسكرية الليبية. (البعثة الأممية)

أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن طرفي الحوار في اجتماع المسار العسكري الأمني (5 +5) عبرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولذلك فإن المبدأ نفسه تم اعتماده منذ الجلسة الأولى، الآن ماهي شروط هذا الاتفاق وهذا ما سنبحثه اليوم وغداً وبعد غدٍ.

وأوضح سلامة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، قائلا: «نحن بدأنا بجلسات منفردة وحين يحين الوقت لا أستبعد أن يجتمع الطرفان معاً».

وأضاف أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها ضباط رفيعي المستوى من الجانبين... لذا، لا تتوقع أن تتم تسوية جميع هذه القضايا في اجتماع واحد تم بعد ظهر أمس، ولكن بالتأكيد سيتم خلال هذا الأسبوع طرح الاقتراح الأوروبي على الطاولة».

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وردا على سؤال حول مسألة إغلاق حقول النفط، وما إذا كانت ستمارس ضغوط على قوات حفتر لإنهاء هذا الإغلاق، أجاب سلامة قائلا: تُعنى هذه المحادثات بالدرجة الأولى بالقضايا العسكرية والأمنية، ولا سيما وقف إطلاق النار. هناك ثلاثة مسارات، كما ذكرت، اقتصادي ومالي سيُعقد للمرة الثانية في القاهرة يوم الأحد المقبل، وهناك المسار العسكري والأمني، الذي يجري هنا وهو يتناول بشكل أساسي قضايا مثل حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار.

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وقال سلامة للصحفيين إن المسار العسكري الأمني الذي «يُطلق عليه الآن مسار 5 + 5، لأنه يتكون من خمسة ضباط رفيعي المستوى، تم تعيينهم من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وخمسة آخرين رفيعي المستوى- تم تعيينهم من قبل السيد حفتر».

وأوضح أن هذه الاجتماعات بين الجانبين تستهدف «مناقشة قائمة طويلة من النقاط المدرجة في جدول أعمالنا، وذلك في بداية محاولة لتحويل الهدنة إلى هدنة أكثر صلابة، وأقل انتهاكاً من قبل أي من الجانبين، بل وأيضاً لتحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم لإطلاق النار».