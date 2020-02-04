سلامة: طرفا الصراع في ليبيا لم يحترما قرارات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 11:30 صباحا
المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن طرفي الصراع في ليبيا لم يحترما القرارات التي اُتُّخذت في مؤتمر برلين بشأن الأزمة، منوهًا بأنه عبَّـر عن قلقه بشأن هذا الموضوع في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.

وتابع: «نرى أن تدفق المرتزقة والأسلحة الجديدة إلى ليبيا مستمر عبر البر والبحر»، منوهًا بتوجيه طلب إلى مجلس الأمن للإسراع من التوصل إلى قرار يتبنى ما خلص إليه مؤتمر برلين، حسب كلمته بمؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء.

ودعا سلامة مجلس الأمن إلى وضع آلية لـ«المتابعة بشكل يومي قرار فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومراقبة مدى التزام الأطراف بالقرارات الدولية».

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