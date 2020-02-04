سلامة: نحتاج مساعدة الدول الكبرى لحل أزمة إغلاق آبار النفط في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 11:15 صباحا
المبعوث الأممي غسان سلامة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المنظمة تحتاج إلى دعم دولي بشأن أزمة إغلاق آبار وموانئ النفط في ليبيا، قائلًا: «سأكون ممتنًا أن تساعدنا الدول الكبرى لحل هذه الأزمة».

وأشار سلامة إلى محاولة الأمم المتحدة حل مشكلات إنتاج وتصدير النفط، لكن تلك الحلول تحتاج إلى وقت كبير، مشيرًا إلى «انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى 72 ألف برميل نفط، من أصل 1.3 مليون برميل» قبل الإقفالات التي حدثت في 18 يناير الماضي، ولفت إلى اعتماد البلاد على إنتاج النفط والغاز بشكل أساسي، إذ تمثل 90% من إيراداتها، حسب كلمته بمؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرض جوائز مالية..أحياء في الصين تطارد المسافرين العائدين من ووهان
دولى
ترامب يثير موجة سخرية بعد خلطه بين ولايتين في تهنئته فريق فائز ببطولة كرة القدم
دولى
كورونا يواصل حصد الأرواح وحصيلة الوفيات تصل إلى 361 شخصا
دولى
إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشاي والخضروات والفاكهة تحد من مخاطر مرض ألزهايمر