إعادة تشغيل وحدتين في محطة كهرباء جنوب طرابلس

محطة كهرباء جنوب طرابلس، 3 يناير 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل وحدتين في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.

وخرجت الوحدتان الثالثة والخامسة في المحطة من الخدمة أمس؛ بسبب انسداد مصفيات الهواء؛ نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة للمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه البيان بأن الوحدتين تنتجان 200 ميغاوات، منوهًا بأنه جارٍ العمل لإعادة تشغيل الوحدة الثانية، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الخاصة بها.

وبالأمس نشرت صفحة الشركة على «فيسبوك» تكدس القمامة قرب المحطة، وقالت إن الدخان الناتج عن حرق القمامة أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات «الثانية والثالثة والرابعة والخامسة» عن الخدمة.

اقرأ أيضا: توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس عن العمل بسبب حرق القمامة

وأسفرت المشكلة عن توقفت المحطة وفقدان ما قيمته 400 ميغاوات، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة؛ بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، وهو ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

صورة للمخلفات المتكدسة جوار المحطة، 2 يناير 2020، (شركة الكهرباء)