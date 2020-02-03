إعادة تشغيل وحدتين في محطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 03:15 مساء
محطة كهرباء جنوب طرابلس، 3 يناير 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل وحدتين في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.

وخرجت الوحدتان الثالثة والخامسة في المحطة من الخدمة أمس؛ بسبب انسداد مصفيات الهواء؛ نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة للمحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه البيان بأن الوحدتين تنتجان 200 ميغاوات، منوهًا بأنه جارٍ العمل لإعادة تشغيل الوحدة الثانية، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الخاصة بها.

وبالأمس نشرت صفحة الشركة على «فيسبوك» تكدس القمامة قرب المحطة، وقالت إن الدخان الناتج عن حرق القمامة أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات «الثانية والثالثة والرابعة والخامسة» عن الخدمة.

اقرأ أيضا: توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس عن العمل بسبب حرق القمامة

وأسفرت المشكلة عن توقفت المحطة وفقدان ما قيمته 400 ميغاوات، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة؛ بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، وهو ما أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

صورة للمخلفات المتكدسة جوار المحطة، 2 يناير 2020، (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يعلن مقتل نحو 35 فردا من الجيش السوري ويطلب من روسيا عدم الرد
عربى
ساندرز الشيوعي» و«بايدن النعسان».. كيف يوزع ترامب الألقاب على خصومه ...
دولى
أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا
دولى
الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن
دولى
رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»
دولى
قيس سعيد: لنا نفس المقاربة مع الجزائر بخصوص الأزمة الليبية
ليبيا
منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تحرق دهون البطن بسرعة