توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس عن العمل بسبب حرق القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 04:38 مساء
الضباب الناجم عن حرق القمامة الملاصقة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن توقف محطة كهرباء جنوب طرابلس عن العمل بالكامل بسبب حرق القمامة في المكب القريب من المحطة، ما أدى إلى فقدان 400 ميجاوات، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة «نتيجة لتكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان (الهباء) مع وجود ضباب كثيف الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) عن الخدمة وبالتالي توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل وفقد ما قيمة 400 ميجاوات».

وأشارت الشركة إلى عدم قدرتها على تصريف الطاقة المنتجة «بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس» ما «أدى ذلك إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية»، منوهة إلى أن فرق التشغيل والصيانة بمحطة جنوب طرابلس تعمل على إعادة تشغيل الوحدات إلى وضعها السابق.

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