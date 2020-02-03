جهاز مكافحة الهجرة يوزع شحنة من غاز الطهي في طرابلس مجانا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 11:55 صباحا
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس يوزع شحنة من غاز الطهي، 1 يناير 2020، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

وزع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس شحنة من أسطوانات غاز الطهي مجانا على المواطنين في العاصمة.

وأشار الجهاز إلى معاناة سكان طرابلس وخصوصا منطقة بن عاشور من نقص غاز الطهي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وسبق أن لفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى تراجع الكميات الخاصة بغاز الطهي نظرا لإغلاق الآبار النفطية، إذ إن الغاز المصاحب للنفط المستخرج يستخدم في إنتاج غاز الطهي.

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وأوضحت المؤسسة أن الإمدادات من الوقود وغيره من المحروقات لا تزال متوافرة بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تواصل السفن تزويد هذه المناطق، لكن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني نقصا في الإمدادات جراء تردي الأوضاع الأمنية.

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