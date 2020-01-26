مؤسسة النفط: تراجع الإنتاج نتيجة إغلاق الموانئ والخسائر 318 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 02:27 مساء
عاملون في حقل نفط تابع لشركة البريقة. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، تراجع إنتاج النفط إلى 284.153 برميل في اليوم نتيجة إغلاق عدد من الموانئ وتعطل الإنتاج في عدد من الحقول، موضحة أن الاقتصاد الليبي تكبد خسائر بلغت 318 مليون دولار حتى يوم 24 يناير الجاري (الجمعة الماضي).

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج بلغ أربعة ملايين و843 ألفا و165 برميلا منذ 18 يناير الجاري.

وأضاف البيان أن الوقود لا يزال متوافرًا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، إذ تواصل السفن تزويد هذه المناطق بالوقود، منوه بأن «المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني نقصًا في الإمدادات؛ بسبب الحرب القائمة، كما أن إيصال الوقود إلى المنطقة الجنوبية يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين».

وقالت المؤسسة إن مستودع الوقود بطريق المطار يتعرض لقصف متكرر؛ مما يمنع إيصال الوقود إلى بعض المناطق. 

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