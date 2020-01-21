السراج يبحث مع المشري والكحيلي مخرجات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 03:00 مساء
اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس النواب المجتمعين في طرابلس الصادق الكحيلي، 21 يناير 2020، (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس النواب المجتمعين في طرابلس الصادق الكحيلي، مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي انعقد يوم الأحد الماضي.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع على الجبهتين العسكرية والسياسية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ العام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وفرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار، إضافة إلى تشكيل لجنة دولية لمتابعة مخرجات المؤتمر. 

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