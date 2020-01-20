السراج: مهمة اللجنة العسكرية (5 + 5) ليست سهلة ولكن هناك إجماعا دوليا على إنجاحها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 09:27 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، إن المهمة أمام اللجنة العسكرية والأمنية التي تقرر تشكيلها برعاية الأمم المتحدة مشكلة من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا «ليست سهلة»، مضيفا «لكن هناك إجماعا دوليا علي نجاح هذا المسار العسكري والأمني».

 وعلق السراج، خلال حوار مع قناة bbc،  على هامش مشاركته في مؤتمر برلين أمس، على إيقاف المنشآت والموانئ النفطية،  مؤكدا أن «فكرة المساس بمصدر القوت الوحيد لليبيين نوع من التهور غير المدروس»، قائلا «عندما تغلق الموانئ أو الحقول تعاقب 7 ملايين ليبي».

غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام

وبحسب تصريحات سابقة قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا سمى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين اللجنة العسكرية «5 + 5» التي تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، منوهة إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل.

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