غوتيريس: تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) خلال أيام

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمستشارة أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي غسان سلامة, 19 يناير 2020 (الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن تشكيل لجنة عسكرية من طرفي النزاع في ليبيا (5 + 5) تأتي ضمن حزمة المسار الأمني للحوار الليبي، وستعقد اجتماعتها خلال الأيام المقبلة، كنتيجة لمؤتمر برلين الذي عقد اليوم.

وتابع أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين أكدوا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مع أنهم «ربما يكونوا مشاركين بشكل مباشر في الصراع»، مضيفا «حصلنا على تعهدات من الدول المشاركة في مؤتمر برلين، وننتظر منهم تنفيذها».

وشدد غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعات المؤتمر اليوم، أن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم ومنها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع المنظمات الدولية أرسلت إشارة إلى العالم بضرورة الحل السلمي في ليبيا «كل المشاركين ملتزمون بعدم التدخل في النزاع وهذا إحدى أهم نتائج المؤتمر».

وشدد على عدم وجود حل عسكري في ليبيا، والدعوة إلي «إسكات الأسلحة»، داعيا كل الأطراف عن الامتناع عن أي شيء قد يؤجج النزاع.

وحث كل الأطراف والمجتمع الدولي بأن يلتزم بقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح والعودة للعملية السياسية والتي تمهد الطريق لحل الأزمة في ليبيا.