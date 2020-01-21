«مركزي البيضاء» ينفي إفلاس مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 11:37 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المصرف المركزي في البيضاء ما أثير حول إفلاس المصارف الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية، مؤكدا قوة ومتانة المراكز المالية لتلك المصارف، كما أشار إلى تحقيقها فائضا من المحفظة الائتمانية يقدر بـ16.01 مليار دينار.

وأضاف: «لا صحة لما يدعيه بعض المحسوبين على المصرف المركزي في طرابلس بحق مصارف الوحدة والتجارة والتنمية والتجاري الوطني أنها على وشك الإفلاس»، وذلك في بيان حول الأصول السائلة والفوائض غير المستثمرة للمصارف الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية حتى 30 سبتمبر الماضي.

وحسب جدول توضيحي نشره «مركزي البيضاء»، توزع فائض المحفظة الائتمانية كالتالي: «7.25 مليار دينار للمصرف التجاري الوطني، و5.27 مليار دينار لمصرف الوحدة، و2.68 مليار دينار لمصرف التجارة والتنمية، و148.7 مليون دينار لمصرف المتوسط، و824.02 مليون دينار لمصرف الإجماع العربي».

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ودعا البيان إلى «تحفيز القطاع المصرفي بالابتعاد عن السياسة التحفظية، وتبني دوره في رفع آفاق التنمية الاقتصادية، والانتقال من الوضع الثابت إلى التغيير الجذري».

وقال إن «توظيف هذه الأموال سيساعد مصرفي الإجماع العربي والمتوسط في تحقيق معدلات عائد جيدة لتسهم في قوة رأس مالهما، ويدخلان سوق المنافسة».

وعقب اجتماعه بمحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير الأربعاء الماضي، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن «مصرف التجارة والتنمية استنفد كل الرصيد من أموال المودعين»، مشيرا إلى أن «مصرف الوحدة بالدرجة الأولى والتجاري الوطني بدرجة أقل شبه مفلسة وتكاد تنهار».

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