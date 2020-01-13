«المركزي» بالبيضاء: دعوة الكبير لعقد «عمومية» المصرف الليبي الخارجي تخالف القوانين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 03:10 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المصرف المركزي بالبيضاء إنه لا يتحمل أي مسؤولية بشأن عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي الذي دعا إليها الصديق الكبير بعد غد الأربعاء، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقوانين واللوائح.

وأوضح المركزي بالبيضاء في بيان صدر اليوم الإثنين، أن هذا الاجتماع «لا يجوز بأي حال من الأحوال عقده إلا باكتمال الجمعية العمومية للمصرف المتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا وفق نصاب قانوني بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005».

واعتبر البيان بمثابة بلاغ إلى النائب العام ومجلس النواب والجهات ذات الاختصاص والعلاقة «لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفة قانونية أو إدارية اتخذها الصديق الكبير منفردا».

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