«صحة الموقتة» توجه بحصر احتياجات مستشفى الثورة بالبيضاء

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 15 يناير 2020, 11:50 صباحا
مستشفى الثورة التعليمي المركزي في البيضاء، (أرشيفية: الإنتنرت)

كلفت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، إدارة التفتيش والمتابعة بإجراء زيارة ميدانية لحصر الاحتياجات الفعلية لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، وفقا لمتطلبات المرحلة، لتوفير ما يحتاجه من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية فورا إلى حين صرف ميزانية العام 2020.

يأتي ذلك بعد نداءات الاستغاثة الصادرة من إدارة المستشفى، الذي يمر بأزمة في نقص المواد والمعدات الطبية بالأقسام، حيث التقى وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بمدير المستشفى عبدالرحيم مازق، لمناقشة آلية معالجه كافة المختنقات الصحية بالمستشفى؛ لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء إن عقوب أكد أن من أهداف الوزارة هو العمل المستمر لاحتواء ما تمر به البلاد من مشاكل صحية وفق خطة العام 2020؛ بهدف إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصعوبات الصحية في كافة ربوع ليبيا.

وأشار عقوب إلى أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في البيضاء من أولويات واهتمامات «صحة الموقتة» خلال العام الجاري، إذ يحتاج المستشفى إلى وقفة قوية لزيادة السعة السريرية، وتخفيض قوائم الانتظار لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

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