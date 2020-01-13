«تعليم الوفاق» تسلم صكوك ميزانيات مدارس زوارة والقره بوللي

جانب من تسليم ميزانيات المدارس في بلديتي زوارة والقره بوللي، 12 يناير 2020، (تعليم الوفاق)

سلم وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية في زوارة والقره بوللي، لمراقبتي التعليم بالبلديتين.

وقال جمعة إن الصكوك جاهزة لجميع المراقبات التعليمية، مشيرا إلى أنه بإمكان أي مراقب تعليم التواصل مع قسم الخزينة بإدارة الشؤون المالية بالوزارة لتسلم صكوك المدارس التابعة له، ولفت إلى أن صكوك المنطقة الجنوبية سيتم إيصالها عن طريق مندوب المنطقة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأوضح الوكيل إجمالي ما خصص من ميزانية تشغيلية للمدارس ضمن الترتيبات المالية للعام 2019م بلغ 30 مليون دينار، موضحا أن هذه القيمة المالية توزع وفق معيارين، هما عدد الفصول والكثافة الطلابية بالمدرسة، وعلى ألا تقل عن خمسة آلاف دينار كحد أدنى لأصغر مبنى مدرسي، مشددا على أهمية الالتزام والتقيد بصرف الميزانية وفق البنود المحددة في المادة 40 من قرار المجلس الرئاسي رقم 933 للعام 2019.

وأضاف الوكيل أنه تم تخصيص 25% من الميزانية التشغيلية لدعم برامج النشاط المدرسي لهذا العام، إضافة إلى تخصيص قيمة مالية قدرها 1.5 مليون دينار لمكاتب النشاط المدرسي بالبلديات، في سبيل إنجاح خطة الوزارة الرامية لتفعيل دور النشاط المدرسي بالمنظومة التربوية، وضمان تحقيق شعار الوزارة الذي رفعته والذي اعتبرت فيه بأن العام الدراسي الجاري هو عام النشاط المدرسي والتفتيش التربوي

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وحول المدارس التي لم تستطع فتح حسابات مصرفية، والتي لم تنته من عملية فتح الحسابات لإيداع هذه الصكوك أوضح الوكيل أن الوزارة خاطبت وزارة المالية بشأن مخاطبة مراقبات الخدمات المالية بالمناطق للتعميم على المصارف لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للمدارس.