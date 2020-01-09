«تعليم الوفاق» تستعرض خطة النشاط المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 11:24 صباحا
اجتماع «تعليم الوفاق» لمناقشة خطة النشاط المدرسي، 9 يناير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شهدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق عقد اجتماع استعراض الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام الدراسي «2019 - 2020».

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة لإنجاح الخطة، إضافة لتفعيل البرامج المصاحبة لها، في إطار عام النشاط المدرسي والتفتيش التربوى الذي أعلنه الوزير محمد عماري في نوفمبر الماضي، باجتماع مديري مكاتب النشاط المدرسي بالبلديات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتطرق الاجتماع إلى الملاك الوظيفي لمعلمي النشاط، والوعاء الزمني المخصص لمواد النشاط المدرسي، إذ تم تأكيد ضرورة متابعة المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان مشاركتها في كل الأنشطة والمسابقات المدرسية، ضمن الخطة العامة للنشاطات المدرسية المعتمدة، إضافة للإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حصول التلاميذ بالتعليم الخاص على أعلى جودة في المحتوى التعليمي.

واتفق على تشكيل عدد من فرق العمل المشتركة لإعداد تصور متكمال لمعالجة كل النقاط التي أثيرت بهذا الاجتماع، على أن يحال هذا التصور لصانع القرار بوزارة التعليم، ليعتمد ويصبح منهاج عمل مشتركا بين إدارة النشاط المدرسي ومصلحة التفتيش التربوي.

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