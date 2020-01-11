«المواطنة والأمن والمركزية» محاور ندوة علمية عن التنمية في فزان

جانب من الندوة العلمية عن التنمية في فزان، 11 يناير 2020. (بوابة الوسط).

شهد مركز اللغات بجامعة سبها، السبت، ندون علمية تحت عنوان «التنمية في فزان التحديات والحلول» تحت شعار «معا لبناء الوطن»، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني، وبإشراف جامعة سبها وملتقى تنمية واستقرار فزان.

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وانبثقت فكرة تنظيم الندوة من الرغبة في إبراز أهمية التنمية ومجالاتها وكيفية تجاوز التحديات التي تواجهها، وناقشت ثلاثة محاور رئيسية وهي المواطنة ودورها فى إنجاح التنمية، والأمن وتأثيره فى عملية التنمية، والمركزية والتنمية فى فزان، حسب تصريحات عضو ملتقى تنمية واستقرار فزان حسن الطاهر، وعضوء اللجنة العلمية للندوة أبوبكر المبروك، إلى «بوابة الوسط».

واستهدفت الندوة عمداء البلديات وأساتذة الجامعة إلى جانب مديري الإدارات الخدمية والأعيان والحكماء والأجهزة الأمنية، وكدلك المهتمين بالشأن المحلي والتنمية المستدامة.

جانب من الندوة العلمية عن التنمية في فزان، 11 يناير 2020. (بوابة الوسط).