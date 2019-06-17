«ثقافة سبها» يناقش دور المرأة في مكافحة الرماية العشوائية بالأفراح

«ثقافة سبها» يناقش دور المرأة في مكافحة الرماية العشوائية بالأفراح (فيسبوك)

نُظِّمت في بيت الثقافة سبها، الإثنين، مبادرة بعنوان «افرح ودعنا نعيش»، تضمنت جلسة حوارية حول دور المرأة في الحد من الرماية العشوائية في الأفراح.

ونظمت المبادرة منظمة فزان بالشراكة مع المعهد الأميركي للسلام، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لثقافي سبها.

وتشكل الرماية العشوائية ظاهرة منتشرة في الأفراح في أغلب المدن الليبية، وقد تؤدي إلى القتل الخطأ وحالات الإجهاض وترويع الآمنين وإتلاف الممتلكات.

وتكافح السلطات في هذه المدن هذه الظاهرة، وصدرت بالفعل قرارات رسمية من جهات أمنية باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل مَن يقوم بالرماية العشوائية مهما كانت تبعية الشخص الذي يحمل السلاح.

وقانون العقوبات ينص على عقوبات تصل أحيانًا للحبس لمدة سنتين في المادة رقم 324 «كل مَن هدد السلامة العامة أو آثار تخريبًا» والمادة رقم 325 «إدخال الرعب في قلوب الناس».