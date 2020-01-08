بعد «اجتماع القاهرة».. لودريان يبحث الملف الليبي في تونس

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، (أرشيفية: الإنترنت)

يحل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء اليوم، الأربعاء، ضيفا على تونس في زيارة رسمية تستمر يومين، لبحث الملف الليبي بعد مشاركته في اجتماع خماسي تستضيفه القاهرة اليوم.



وقال السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر، إن لودريان سيلتقي الرئيس قيس سعيّد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، وستكون الأوضاع في ليبيا محور هذه الزيارة إلى تونس، وفق ما نقلت إذاعة «موزاييك» التونسية عن السفير الفرنسي.



ويشارك الوزير الفرنسي في اجتماع تنسيقي وزاري دعت إليه القاهرة يضم وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.

وشاركت فرنسا مع دول أوروبية أخرى، في صياغة بيان أمس الثلاثاء، يدعو إلى «تجنب الإجراءات الإنفرادية» التي تفاقهم وتؤجج الصراع و«تخلق ذريعة للتدخل الخارج» في ليبيا، مطالبين جميع الأطراف أن «تتبنى بإخلاص» الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.