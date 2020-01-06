السراج يزور الجزائر ويبحث مع تبون التطورات الأمنية في المنطقة

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج, (أرشيفية : الإنترنت)

يجري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج زيارة رسمية الى الجزائر، اليوم الاثنين، بحسب جريدة «النهار الجديد» الجزائرية.



ويرأس السراج وفدا رفيع المستوى، وسيجري لقاء مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، «في إطار المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيبين»، بحسب ما ذكرت الجريدة، مضيفة أن اللقاء سيتم خلاله «تبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة».

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وقالت الجريدة إن كل من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووزير الخارجية بالحكومة ذاتها محمد الطاهر سيالة وصلا إلى الجزائر اليوم لبحث «الملف الليبي والتطورات الامنية بالمنطقة».

وكان في استقبال الوزيران، كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الخارجية صبري بوقادوم؛ فيما تتزامن الزيارة مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود غاووش أوغلو إلى البلاد.