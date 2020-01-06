الرئيس الجزائري يتلقى دعوة رسمية من ميركل لحضور مؤتمر برلين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 06 يناير 2020, 03:04 مساء
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل لحضور المؤتمر الدولي في برلين حول ليبيا، كما اتفقا على أهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في البلاد.

وحسب بيان للرئاسة، اليوم الإثنين، فقد دعت ميركل تبون خلال محادثات هاتفية لحضور المؤتمر، دون أن تكشف موعدًا له.

وأكد البيان «تبادل الطرفان تحليلًا حول الوضع في ليبيا، وسبل إحلال السلام في هذا البلد الشقيق»، كما دعا تبون وميركل إلى «التعجيل في إيجاد حل للأزمة القائمة في ليبيا والوقف الفوري للنزاع المسلح والتدخل العسكري في هذا البلد».

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واحتجت في وقت سابق الجزائر وتونس من إقصائهما من مؤتمر برلين؛ لأهمية دورهما في تسوية الأزمة، علمًا بأن المؤتمر سيبحث سبل وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار الدولي بشأن حظر التسلح، والعودة للمفاوضات، والإجراءات الاقتصادية الضرورية للبلاد، والترتيبات الأمنية في طرابلس.

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