«الإسعاف» يدين تعرض مستشفى ابن النفيس بطرابلس لقذائف عشوائية فجر السبت

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 04 يناير 2020, 02:09 مساء
آثار القذائف العشوائية بمستشفى ابن النفيس في طرابلس (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أدان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، تعرض مستشفى ابن النفيس لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، إلى قذائف عشوائية، فجر السبت.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن غرفة العناية بالفائقة بالمستشفى تعرضت للتدمير. وأوضح: «المستشفى خال من المرضى لوجوده في منطقة اشتباكات، لكن نود التأكيد على ضرورة ضمان ألا تصبح المستشفيات أهدافا للأعمال القتالية، للحفاظ على دورها في خدمة الشعب الليبي».

ودعا علي المنظمات والمؤسسات الدولية إلى «اتخاذ موقف جدي امام استهداف المستشفيات العامة والخاصة سواء بقصد أو بدون قصد».

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